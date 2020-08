Milano, allarme monopattini e bici per gli incidenti

De Corato, su 1820 incidenti 543 con monopattini e biciclette



Su 1820 i feriti a causa di incidenti stradali dal 1 giugno al 8 agosto, 1277 coinvolgono automobili, moto e motorini mentre 543 riguardano biciclette e monopattini. Questi i dati di Milano che fanno gridare all'allarme l'assessore regionale De Corato: servono assicurazione e casco



"I dati degli incidenti avvenuti a Milano che vedono coinvolti biciclette e monopattini sono davvero preoccupanti. L'Assessore Granelli non puo' liquidare il problema asserendo semplicemente che sono molto meno rispetto a quelli che coinvolgono automobili e moto". Cosi' l'assessore regionale alla sicurezza stradale Riccardo De Corato, commenta i dati forniti da Areu che evidenziano il fatto che, su 1820 feriti a causa di incidenti stradali dal 1 giugno al 8 agosto, 1277 coinvolgono automobili, moto e motorini mentre 543 riguardano biciclette e monopattini. Considerando che i mezzi circolanti per le vie della citta' a motore sono numericamente molto superiori rispetto ai mezzi elettrici e a pedali questo numero in proporzione e' del tutto ragguardevole.



"Invece di ragionare solo ideologicamente - conclude l'assessore De Corato - l'assessore Granelli e il sindaco Sala dovrebbero pensare a normare l'uso dei monopattini che anche se non inquinano sono comunque molto pericolosi. Per arginare tale pericolo i mezzi di mobilita' elettrica devono essere dotati di targhe, l'uso del casco deve essere reso obbligatorio cosi' come la stipulazione di un'assicurazione".