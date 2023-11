Milano, Ambrogino d'Oro alla memoria di Giulia Tramontano

Il Comune di Milano ha deciso di conferire l'Ambrogino d'Oro a Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello lo scorso maggio. Lo ha stabilito l'apposita Commissione del Comune che si e' riunita per stabilire i nomi ai quali assegnare la massima benemerenza civica.

Benemerenza civica ad Ilaria Lamera, studentessa anti caro-affitti

La Commissione ha anche deciso di assegnare l'attestato di benemerenza civica a Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico di Milano che ha dato avvio alla protesta delle tende per il caro affitti. La Grande Medaglia d'Oro alla Memoria va all'Universita' degli Studi di Milano per il suo centenario. L'Ambrogino d'Oro sara' assegnato anche al sociologo Francesco Alberoni, morto lo scorso agosto, al medico chirurgo Angelo Chessa, alla cantante Adriana Mascagni e all'imprenditore Luigi Predeval. Le medaglie d'oro andranno, tra gli altri, a Carlo Arnoldi, ex presidente dell'associazione familiari delle vittime di piazza Fontana, Ercoli Finzi, accademica e ingegnera, Andrea Jarach, imprenditore ed esponente della comunita' ebraica, Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore.

Questo l'elenco completo delle onorificenze:

GRANDE MEDAGLIA D’ORO

- Università degli Studi di Milano

MEDAGLIE D'ORO ALLA MEMORIA

Alberoni Francesco- Chessa Angelo- Mascagni Adriana- Predeval Luigi- Tramontano Giulia

MEDAGLIE D'ORO

Al Jabed Emad- Andreoni Bruno- Arnoldi Carlo- Baccan Andrea (in arte Pucci)- Borella Francesco- De Bellis Giuseppe- Ercoli Finzi Amalia- Jarach Andrea- Mainardi Cristina- Misaggi Bernardo- Pasinelli Francesca- Rondelli Giorgio- Sangiorgi Vanessa- Siciliano Giacinto- Vegetti Finzi Silvia

ATTESTATI DI CIVICA BENEMERENZA

- Acli Lambrate- Associazione Fonografici Italiani AFI- Associazione Greem - Gruppo Ecologico Est Milano- Associazione MAB Maria Antonietta Berlusconi- Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Sezione di Milano- Associazione QUATTRO- Associazione Vill@perta- Caffa Franca- Caffè Milano- Calcaterra Diego- Cascina Cuccagna- Comitato MI'mpegno- Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB- Corti Dominique- Fondazione Aquilone Onlus- Fondazione Foresta dei Giusti Gariwo onlus- Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus- Fondazione MUBA Museo dei Bambini Milano- Lamera Ilaria- Osservatorio Metropolitano di Milano