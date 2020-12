Milano, anziano si accascia in strada e muore

Freddo, clochard soccorso in strada Milano muore in ospedale



E' morto in ospedale al San Carlo l'uomo di 76 anni soccorso questa mattina in via Fratelli Zoia alla periferia Ovest di Milano, dove era stato visto da alcuni residenti della zona riverso sulla strada innevata. Si tratterebbe di un anziano malato oncologico che e' morto a causa di un infarto.



Quando sono arrivati sul posto i sanitari lo hanno trovato in arresto cardiaco e lo hanno subito trasportato al San Carlo dove e' deceduto.