Milano, appello dei medici per salvare il Pio Albergo Trivulzio

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano –«Un cambio di passo» per salvare il Trivulzio. A chiederlo è il sindacato di medici Anaao-Assomed, che invita il Comune di Milano ad appoggiare la Regione nel commissariamento dell’ente. Una durissima relazione dell’Agenzia di controllo del sistema socio sanitario ha scandagliato i conti in rosso del Pat, rilevando un peso del costo del lavoro del 96% sul valore di produzione e perdite per 110 milioni di euro.

Pio Albergo Trivulzio, "budget 2023 insostenibile"

Secondo il report, poi, il budget 2023 è sostanzialmente insostenibile e il documento di programmazione economica 2023-2025 difficilmente potrà risollevarne le sorti. Per l’Anaao, scrive il Corriere Della Sera, "serve scrivere una pagina nuova per salvare un’istituzione che per Milano significa secoli di storia e, per noi medici, un posto che deve tornare a essere attrattivo". Il segretario regionale Stefano Magnone ricorda: "Per mesi abbiamo denunciato il pessimo clima avvertito dal personale, con procedimenti disciplinari usati a scopo intimidatorio e con l’unico risultato di battere ogni record regionale in termini di dimissioni, pensionamenti anticipati e allontanamenti"