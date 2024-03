Milano: apre EsselungaLab, lo spazio per la sperimentazione retail

Milano, apre Esselunga Lab, lo spazio per la sperimentazione retail

EsselungaLab, uno spazio dedicato alla sperimentazione e che esce dalla tradizionale classificazione dei supermercati. Non a caso, come riporta Askanews, EsselungaLab nasce all'interno di Mind, il Milano innovation district, l'ex area di Expo 2015 dove l'innovazione disegna il futuro, dalla sanità all'università, alla ricerca fino alla "spesa”. In viale Decumano 39, Esselunga ha aperto, infatti, un nuovo spazio in cui sperimentare un concetto innovativo di retail e soluzioni all'avanguardia per nuove esigenze di consumo. La struttura rappresenta un unicum nella proposta dei negozi Esselunga, nata proprio per testare processi e strumenti per rispondere ai cambiamenti di stile di vita con un impegno verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Il negozio che sorge alle porte di Milano, ha tre anime: il market essenziale, la caffetteria e l'offerta di ristorazione veloce, e si sviluppa su due piani per una superficie di circa 600 metri quadrati. Al piano terra si trovano la caffetteria, con 100 posti a sedere, tra interno e dehor, e il market di 70 metri quadri per una spesa grab&go che offre prodotti essenziali in modalità self-service. Proprio il market è il cuore di una nuova esperienza di acquisto grazie a una tecnologia innovativa basata su un sistema che integra computer vision e sensori intelligenti. In sostanza il cliente, dopo aver prelevato gli articoli desiderati da ogni scaffale, entrando nell'area self-checkout troverà la lista completa di tutti gli articoli selezionati che il sistema ha inviato in tempo reale direttamente alla cassa. Una volta controllato il carrello virtuale, il cliente potrà quindi pagare e uscire dal negozio. Salendo al primo piano, c'è invece l'area della ristorazione espressa, 130 posti a sedere inclusa la lounge in terrazza, con uno spazio aperitivi e panineria, la cucina a vista e un'isola per la preparazione di insalate.