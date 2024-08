Milano: Area B e Area C, calano gli ingressi. Crolla lo sharing e aumento del trasporto pubblico

Milano: Area B e Area C, meno ingressi a giugno. Crolla lo sharing e aumento del trasporto pubblico

A giugno 2024, Milano ha registrato una diminuzione degli ingressi nelle sue zone a traffico limitato, Area B e Area C. Secondo il report mensile di Amat, rispetto allo stesso periodo del 2023, gli ingressi in Area B sono calati dello 0,3%, mentre in Area C il calo è stato del 3,4%. In contrasto con questa tendenza, l'utilizzo del trasporto pubblico è aumentato del 2,8% e i parcheggi di interscambio hanno visto un incremento del 6,6%. Questi dati superano anche i numeri di maggio, quando gli aumenti erano stati rispettivamente del 2,2% e del 6,1%, come riportato dal Comune di Milano.

Flessione nei servizi di sharing

La diminuzione dell'uso dei servizi di sharing continua a giugno, sebbene il bike sharing registri una crescita del 2,6%. L'uso delle auto in sharing è diminuito del 6,3% rispetto al 2023, ma questo è un miglioramento rispetto ai mesi di aprile e maggio, che hanno registrato cali rispettivamente del 19,7% e del 23,3%. Gli scooter hanno visto un calo del 17,2%, mentre i monopattini, pur rimanendo stabili, hanno subito una riduzione del 57,6%. Palazzo Marino attribuisce il drastico calo dei monopattini alla riduzione degli operatori autorizzati, dopo la revoca delle licenze a due società che non hanno rispettato gli accordi con il Comune.