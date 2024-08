Milano, Area C anche nel weekend. Rocca (FdI): "Stangata per attività e cittadini fragili"

Verso una estensione anche nei weekend dell'area C. L'applicazione del pedaggio anche sabato e domenica non giunge come una novità, in quanto tali provvedimenti sono di fatto già stati approvati dalla Giunta un anno fa. Ma si avvicina il momento in cui diverranno operativi con il loro inserimento nel nuovo piano di governo del traffico urbano che sarà discusso in consiglio. Con l'obiettivo di entrare a regime già entro la fine del 2024.

Fratelli d'Italia: "Area C nel weekend, stangata contro le attività e i cittadini più fragili"

Una prospettiva che non piace a Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Questo il suo commento: "Via l’ipocrisia, Area C aumentata a 7,50 euro è servita solo a fare cassa, estenderla nel fine settimana significa tassare ulteriormente i cittadini, senza una concreta alternativa perchè i mezzi pubblici continuano ad essere ridotti, soprattutto il sabato e la domenica e le corse dei mezzi di superficie. Con l’estensione di Area C avremo meno persone in centro, i grandi centri commerciali dell’hinterland più affollati e un danno per il commercio e per la città. Nessuna scusa eco-progressista che arriva dalla Giunta Sala può giustificare un altro salasso. Ci opponiamo a questa stangata che colpisce le attività produttive e i cittadini più fragili.”