Milano, aree verdi, giochi e arredi urbani: manutenzioni straordinarie per un milione di euro. FOTO

Milano, aree verdi, giochi e arredi urbani: manutenzioni straordinarie per un milione di euro

Dal rinnovo delle aree giochi all’installazione di nuove aree fitness, passando per la riqualificazione del verde e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti: valgono oltre 1 milione di euro le manutenzioni straordinarie del Verde degli ultimi otto mesi.

In particolare, tra queste, nelle ultime settimane sono terminati i lavori nelle aree verdi in piazzale Aquileia, via Pitteri, via Ciceri Visconti, in via Donna Prassede, via De Sanctis, via Argelati; e ancora ai Giardini Giuseppe Saporito, nell’area verde di via Console Marcello e di via Candiani, in quella di via Siderno/via Padre Luigi Monti; ai Giardini Galeotti Bianchi, al Parco delle Favole e infine al Parco Lambro.

“In queste ultime settimane abbiamo restituito alla città spazi e aree verdi rinnovate e riqualificate: un lavoro importante che abbiamo portato avanti insieme ai Municipi e con investimenti importanti in manutenzione straordinaria che valgono più di 1 milione di euro – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e al Verde Elena Grandi -. Nuove piantumazioni, pavimentazioni drenanti, giochi inclusivi e nuove aree fitness: un bel modo di progettare e valorizzare i nostri giardini e su cui continueremo a investire”.

Area verde via Console Marcello

In via Console Marcello l’investimento più importante, che vale circa 300mila euro: nuove pavimentazioni drenanti per più di 1.500 mq e nuovi arredi urbani (30 panchine); completamente rinnovata l'area dedicata a bambine e bambini con nuovi giochi inclusivi oltre ad altalene, torri, piramide per arrampicata, giochi a molla e percorsi. Nella prossima stagione agronomica, inoltre, saranno messi a dimora 37 nuovi alberi. Rinnovato, infine, anche l'impianto di irrigazione.

Area verde piazza Aquileia

I Giardinetti di piazzale Aquileia sono stati ridisegnati e valorizzati con nuovi vialetti e nuovi arredi urbani, tra cui 11 panchine e nuovi giochi inclusivi; sostituito anche il tappeto antitrauma.

Area verde via Pitteri

Nell’area verde di via Pitteri installata una nuova area fitness e workout, una nuova pavimentazione antitrauma e nuove aree pic-nic con panchine e tavoli.

Parco Lambro

Al Parco Lambro sostituiti i giochi e rifatta la pavimentazione antitrauma in una delle aree giochi del parco.

Area verde via Ciceri Visconti

Riqualificata e rinnovata anche l’area giochi di via Ciceri Visconti in cui è stata sostituita la pavimentazione antitrauma, sono stati installati nuovi giochi inclusivi e sono stati rinfrescati e pitturati anche i muretti che circondano la zona.

Area verde via Donna Prassede

Rinnovata anche l’area verde di via Donna Prassede / via Jan Palch: tra gli interventi più importanti, la riqualificazione completa del campo da calcio.

Area verde via De Sanctis

Una nuova area giochi per i più piccoli con scivolo, altalena e giochi a molla in via De Sanctis.

Giardino Giuseppe Pippo Saporito

Riqualificata l’area giochi del Giardino Giuseppe Pippo Saporito: ripavimentata l’area in gomma antitrauma; installati nuovi giochi, tra cui tavoli da Ping-pong, e arredi urbani per area pic-nic con panchine e tavoli.

Area verde via Argelati

Riqualificato il campo da basket dell’area verde in via Argelati con il rifacimento del tappetino bituminoso, la sostituzione dei tabelloni e la resinatura colorata per dare un nuovo look alla struttura.

Area verde via Candiani

Ridisegnati e valorizzati gli spazi e le aree verdi dei Giardini di via Candiani con una riqualificazione dell’area giochi, nuovi scivoli, altalene, giochi a molla, percorsi e torri.

Area verde via Siderno

Nuova area fitness e workout nell’area verde tra via Siderno e via Padre Luigi Monti: ripavimentata l’area con gomma antitrauma e installate nuove attrezzature.

Giardino Gina Galeotti Bianchi

Nel giardino Gina Galeotti Bianchi rinnovata l’area giochi inclusivi e sostituita la pavimentazione antitrauma.

Parco delle Favole

Riqualificata, infine, l'area giochi in zona Affori con l'inserimento di nuove attrezzature ludiche e la riduzione della superficie pavimentata a favore del prato.

Le aree verdi oggetto di riqualificazione sono frutto di valutazione dell'assessorato all'Ambiente e Verde e dai Municipi.