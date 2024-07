Milano: arrestato rapinatore seriale di farmacie e negozi

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, accusato di aver compiuto cinque rapine in farmacie ed esercizi commerciali della città nel dicembre scorso. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Arresto in flagranza e modus operandi

L'uomo era già stato arrestato in flagranza il 19 dicembre 2023, mentre stava rapinando un negozio di prodotti di bellezza in corso Lodi. In quella occasione, aveva minacciato le due dipendenti con delle forbici prima di prendere il denaro dalle casse. L'intervento tempestivo della Polizia ha permesso di fermarlo. Le indagini successive hanno rivelato che l'uomo era responsabile di altre rapine commesse con un modus operandi simile, caratterizzato dall'uso di armi e minacce, e dalla vicinanza geografica dei luoghi. Grazie alle prove raccolte dagli agenti della Squadra Mobile, il GIP ha emesso un nuovo provvedimento restrittivo nei confronti del sospettato, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Como per altri reati.