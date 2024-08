Milano: arrestato un 67enne per atti osceni davanti a minori

Un inquietante episodio si è verificato ieri pomeriggio in un parco di via Bronzino a Milano, dove un uomo di 67 anni, cittadino tunisino e irregolare sul territorio, è stato sorpreso in atteggiamenti inappropriati davanti a dei minori. I genitori, notando l'uomo che si toccava le parti intime in pubblico, hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine, permettendo un intervento tempestivo.

Colto in flagrante e arrestato: l'uomo attende il processo

L'arrivo rapido delle forze dell'ordine ha portato all'arresto del 67enne, che è stato colto in flagrante mentre si masturbava. Ora, l'uomo si trova in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, dove dovrà rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.