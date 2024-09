Milano, arriva la guerrilla marketing di Tom Office

L’idea è di Tom the Ordinary Market e si chiama Tom Office, una serata con musica live e dj set pensata per riunire all’ora dell’aperitivo e dopo il lavoro professionisti, consulenti e lavoratori di vari settori tra i 25 e i 35 anni. Per lanciare questa novità Tom the Ordinary Market ha organizzato un guerrilla marketing a Milano per invitare tutti alla serata, con hostess che hanno regalato una pausa caffè in bicchieri biodegradabili personalizzati da un simpatico adesivo e una scritta significativa “Intanto il caffè, per il gintonic ci vediamo giovedì al Tom Office. No tasks, just fun".

Nell’epoca in cui la comunicazione passa prevalentemente dal digital, torna di tendenza l’attività one to one, a contatto con il pubblico, che sente sempre più la necessità di rapporti diretti con il proprio target di riferimento. Nel panorama attuale, infatti, caratterizzato da una saturazione di messaggi pubblicitari e da un costante bombardamento di informazioni, le aziende e gli organizzatori di eventi si trovano di fronte a una sfida cruciale: come è possibile catturare l'attenzione del pubblico in maniera efficace? In questo contesto, il guerrilla marketing emerge come strumento innovativo, capace di generare un impatto significativo. E’, infatti, un approccio non convenzionale come promozione di un evento, utilizza l’immaginazione e la spontaneità, gli spazi pubblici e le interazioni dirette con il pubblico. In questo modo si creano relazioni più autentiche e si lasciano anche ricordi duraturi nel pubblico, generando entusiasmo, curiosità e incentivando il passaparola. In più i partecipanti, sono piu’ propensi a condividere l’esperienza con amici anche sui social media, e l’evento diventa argomento di discussione, online e offline. Questa viralità è un vantaggio competitivo significativo, poiché amplifica l’esposizione dell’evento, trasformando il guerrilla marketing in una strategia di marketing altamente efficace, capace di trasformare eventi ordinari in esperienze straordinarie.