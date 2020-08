Milano, Banksy e la street art in mostra al Teatro Arcimboldi

Il più grande esponente della street art al Teatro Arcimboldi in compagnia dei più importanti street artists nazionali ed internazionali. Next Exhibition e Show Bees, in collaborazione con il Collettivo di collezionisti Xora e con il curatore di allestimento Lacryma Lisnic, presentano, per la prima volta in Italia, UNKNOWN – Street Art Exibition. Dal 1 agosto al 13 dicembre il foyer del Teatro degli Arcimboldi si trasforma nella casa dei Graffiti Writers, ospitando le opere di Banksy e di altri importanti street artist nazionali e internazionali: Blu, Phase 2, Delta 2, BenEine, 3D, Bordalo II, Kayone, Swoon, Faith 47, Serena Maisto. Saranno più di cento le opere esposte, in un percorso conoscitivo sia della street art che dei suoi protagonisti.