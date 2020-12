Milano, beffa notturna dei senzacasa a Palazzo Marino

E’ un lunedi sera e come ogni lunedi da anni è festa per il popolo invisibile dei senza casa. Vito, che abita in una tenda alla Colonne di san Lorenzo, si sta avviando all’appuntamento, dietro al Duomo: lì troverà un pasto caldo offerto dai volontari della Protetto. Ma un insolito cartello è comparso nel centro di Milano… E poi appare anche un water di porcellana…

Intanto la mensa improvvisata sfama le duecento anime che popolano di notte i portici del centro di Milano. Poi il piccolo corteo trascinando il WC portatile , seppure sena scarichi e quindi non a norma, si incammina sulla strada verso il Duomo: ecco un piccolo villaggio di cartone..vicino ai ruderi delle terme romane….Il sogno dei senza casa? .Un WC chimico nelle vicinanza, per non lordare i gloriosi ruderi.

Ed eccoci infine davanti a palazzo Marino. I volontari della Protetto, in quasi-blitz futurista degno di Marinetti lo lasciano davanti al portone di ingresso. I consiglieri comunali all’alba lì lo troveranno , lapide di una occultata vergogna.