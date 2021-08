Milano, Bernardo: "Cantieri insicuri". Granelli: "Si informi prima di parlare"

"Via Monterosa, segnalazione dei residenti. Tra cappelli di paglia, persone con gesso e stampelle, e caschetti inesistenti, proseguono in totale sicurezza i lavori sulla pista ciclabile. Il sindaco uscente Sala non ha nulla da dire?”. Così Luca Bernardo, candidato sindaco di centrodestra a Milano diffondendo alcune immagini in cui si vedono alcuni operai al lavoro, uno con un cappello di paglia e un altro con le stampelle e il gesso a una gamba. Non è tardata la risposta dell'assessore comunale Marco Granelli, che sui social scrive "Il candidato sindaco della destra Bernardo oggi pubblica foto di un cantiere del comune dicendo che non si rispettano le norme sulla sicurezza. Ho verificato. Bernardo si informi, studi e rispetti i lavoratori e le imprese che anche in questi giorni e con questo caldo lavorano per la nostra città. La persona con la stampella è il capocantiere che non è in malattia ed era in cantiere per verificare i lavori. Io lo rongrazierei. Il casco non è previsto né dalla norma nel dal piano di sicurezza, in quanto non ci sono carichi sospesi o rischio di caduta da dislivelli."

"È invece - prosegue Granelli - buona norma che il lavoratore abbia un copricapo leggero per ripararsi dal sole e prevenire insolazioni, per questo il lavoratore ha un cappello di paglia. E dire che Bernardo è medico, dovrebbe sapere. Io rispetto i lavoratori, non li utilizzo per le polemiche elettorali, e apprezzo e ringrazio chi in questi giorni lavora per la nostra città. Proprio questa mattina ho visitato il cantiere di Rovereto e il mio collaboratore il cantiere di via Boifava. La sicurezza sul lavoro è fondamentale, ma quella seria, non delle polemiche basate sulla non conoscenza."