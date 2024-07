Milano: Bilancio, il Centrodestra presenta oltre 10mila emendamenti

Milano: Bilancio, il Centrodestra presenta oltre 10.000 emendamenti



Sono 10.731 gli emendamenti presentati alla variazione di bilancio 2024-2026 del Comune di Milano. La discussione doveva iniziare oggi in consiglio comunale, ma è stata rinviata per mancanza del numero legale. Di questi emendamenti, oltre 10.000 provengono dal centrodestra: circa 8.500 dalla Lega, 120 da Noi Moderati, meno di un migliaio da Fratelli d'Italia e 104 da Forza Italia. La variazione di bilancio deve essere approvata entro il 31 luglio, lasciando poco tempo per la discussione e l'approvazione degli emendamenti presentati.

Obiettivi del Centrodestra: ottonere risorse per i cittadini

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina e la capogruppo di Noi Moderati Mariangela Padalino hanno spiegato che l'obiettivo comune è ottenere risorse per i cittadini. Il primo emendamento unito del centrodestra riguarda l'inizio della sperimentazione dei taser per gli agenti di polizia locale, con una richiesta di 50mila euro per l'acquisto dei dispositivi entro settembre. Il secondo tema unitario del centrodestra riguarda i ticket per i dipendenti comunali, che si propone di rendere cumulabili. Piscina ha sottolineato la necessità di offrire benefit ai dipendenti comunali per attrarre risorse umane, dati gli stipendi bassi.

Priorità e iniziative di Noi Moderati

Noi Moderati si concentra su casa, commercio, sicurezza e famiglia, aggiungendo la questione dei parcheggi. Mariangela Padalino ha evidenziato la necessità di avere più parcheggi di interscambio per la transizione ecologica a Milano. Inoltre, Noi Moderati propone un albo per il rinnovo delle autorizzazioni degli ambulanti, la regolamentazione dei decibel per movida e concerti, la riapertura dei parcheggi di via Novara e del presidio fisso di polizia in via Fratelli Zoia.

Richieste di Forza Italia e critiche alla Giunta Comunale

Luca Bernardo di Forza Italia si associa alle richieste di maggiore impegno sulla sicurezza, chiedendo l'incremento di agenti e una maggiore dotazione tecnologica, inclusi i taser. Riccardo Truppo, invece, ha criticato l'amministrazione comunale per non realizzare gli impegni presi dal consiglio comunale. Ricordando poi la necessità di procedere con la commissione speciale sulla manutenzione della città, votata dopo l'incendio alla RSA di via dei Cinquecento.

Proposte della Lega

La Lega propone di destinare 50mila euro per risarcire le spese veterinarie causate dal ridotto sfalcio del verde pubblico. Chiede inoltre di rimandare il blocco delle auto Euro 3 benzina in Area C, considerato una misura classista, e di abbassare le tariffe di compartecipazione dei centri diurni per anziani, oltre a fornire fondi per le scuole paritarie e civiche.