Milano, blackout e problemi di connessione: rinviato il consiglio comunale

Dopo diverse interruzioni, dovute a un blackout che ha causato problemi di connessione, la seduta del consiglio comunale di oggi è stata rinviata. Per più di un'ora i consiglieri comunali presenti in aula sono rimasti a luci spente. Dopo le 17 la seduta è ripresa per pochi minuti. I problemi di connessione si sono ulteriormente protratti fino a quando l'aula, in accordo, intorno alle 18 ha deciso di sospendere definitivamente la seduta e rinviarla.