Milano, bruciato il 'muro delle bambole', opera contro la violenza sulle donne

'Wall of Dolls', installazione artistica per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, risulta bruciato, ancora da capire se è stato dato alle fiamme volontariamente o meno. A denunciarlo sono le co-fondatrici della onlus 'Il muro delle bambole' Jo Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo. "Confidiamo non si tratti di un evento doloso, ma se cosi' non fosse i responsabili facciano un passo avanti, chiedano scusa e si adoperino per riparare il danno - dicono -. Il muro e' un patrimonio di tutta la cittadinanza e il restauro avverra' in tempi rapidi perche' questo luogo possa continuare a rappresentare un simbolo della lotta alla violenza sulle donne".



"In questi anni tante volte le bambole sul muro che grida no alla violenza sulle donne sono state rovinate, strappate e rubate. Ma a quanto pare, ieri, la mano di anonimi vandali si sarebbe spinta oltre, dando fuoco e causando seri danni al muro. Se, infatti, dovesse essere accertata la natura dolosa dell'incendio sarebbe davvero grave e triste", commenta in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani. "L'installazione denuncia la piaga del femminicidio e rappresenta le troppe donne vittime della violenza di uomini che le hanno percosse, a volte bruciate e uccise. Ed è come se, con quel gesto ignobile, quelle donne fossero state uccise una seconda volta - si legge nella nota - Un'offesa a tutta la città, che considera quell'opera il simbolo del contrasto alla violenza di genere. Faccio eco alle parole delle promotrici dell'opera, Jo Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo, augurandomi che gli autori del vile gesto si facciano avanti per riparare il danno al più presto".