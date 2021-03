Milano, bucano le gomme alla disabile per il parcheggio riservato. VIDEO

Milano, bucano le gomme alla disabile per il parcheggio riservato

"Eccomi ad occupare il MIO parcheggio disabili sotto casa per cercare di sensibilizzare la persona che in 4 giorni mi ha tagliato due volte le gomme dell'auto. Qualcuno a cui evidentemente da fastidio il parcheggio perché nella via è difficile trovare un posto a causa di lavori stradali": è il video pubblicato sui propri profili social da Priscilla Losco, 26enne di Milano costretta alla carrozzina, cui qualcuno ha tagliato per ben due volte le gomme dell'auto nel parcheggio a lei riservato in via Pacini a Milano. Spiega la giovane: "Io farei volentieri a meno della paralisi e del parcheggio privato, ma non posso accettare che sia qualcuno che utilizza metodi minacciosi a farmi rinunciare ad un PICCOLO DIRITTO che ho. Purtroppo telecamere vicino al parcheggio non ce ne sono e per evitare un'altra brutta sorpresa mia mamma da 2 notti porta la macchina lontano. Domani tornerò in ospedale per le visite che faccio 3 volte a settimana, e sarebbe più comodo e NORMALE salire in auto senza fare sforzi. Ma finché questa persona sarà così frustrata e agguerrita dovrò seguire le sue regole". La donna ha scelto di fare un simbolico picchetto per sensibilizzare i cittadini sulla sua vicenda.