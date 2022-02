Milano, c'è odore di letame in città: ecco perché

Perché a Milano c'è odore di letame

L'odore di letame che potrebbe sentirsi a Milano in questi giorni è dovuto al fatto che è iniziata la concimazione dei campi attorno alla città. Lo spargimento degli "effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione", vietato fino a qualche giorno fa per via delle misure temporanee contro dell'inquinamento atmosferico, ora con il venir meno dell'emergenza smog può essere fatto in vista poi della semina. Ed ecco allora che l'odore di letame dai campi dell'hinterland arriva fino in città. Un fenomeno che si ripete ogni anno tra fine gennaio e l'inizio di febbraio.