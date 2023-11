Milano: cadavere nel Lambro, sul corpo nessun segno di violenza

Era in acqua da oltre 30 giorni il corpo dell'uomo recuperato intorno alle 13 dal fiume Lambro all'altezza di via Rombon a Milano. Pochi elementi in mano alla polizia che dalla prima ispezione cadaverica hanno potuto constare solo il sesso maschile del cadavere. L'avanzato stato di decomposizione non ha permesso neanche di stabilire un'eta' di massima e l'etnia. La Scientifica e' al lavoro per rilevare un'impronta digitale utile per le comparazioni in banca dati. Sulla causa della morte invece si dovra' attendere l'esito dell'autopsia. Iscriviti alla newsletter