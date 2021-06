Milano, cade mentre pulisce i vetri: morta colf 35enne

E' morta dopo essere caduta nel cortile interno dal quinto piano di uno stabile a Milano mentre stava pulendo i vetri di un appartamento. E' quanto successo a una colf 35enne di origini filippine lo scorso venerdi' in corso Concordia. La donna era sola in casa al momento di quello che viene trattato come un incidente dai carabinieri dal momento che avrebbe perso l'equilibrio da una scala mentre intenta nel lavoro domestico. Sul posto ha svolto anche un sopralluogo il pm di turno Francesca Crupi che ha aperto sulla vicenda un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Un episodio analogo era accaduto lo scorso 6 aprile quando un filippino di 57 anni e' precipitato da una finestra al quarto piano di un palazzo al civico 114 di viale Monza. Dagli accertamenti della Squadra mobile e' stato ricostruito che la caduta del 57enne sia avvenuta nel momento in cui il proprietario dell'appartamento sia rientrato in casa. Anche in questo il domestico era sopra una scala intento a pulire i vetri di una finestra.