Milano, calano gli “affitti brevi”. Dati più bassi da sette anni

Affitti brevi, dati più bassi da sette anni

Nel quarto trimestre del 2023 le presenze degli affitti brevi sono calate del 39% rispetto allo stesso periodo del 2022 e il 2024 ha fatto segnare il dato più basso del mese di gennaio da sette anni a questa parte (con l’eccezione del 2021, in piena emergenza Covid), con una diminuzione del 24% sul primo mese del 2023. La media dell'ultimo anno registra -17%. Questi sono dati che ha fornito Aigab - l'associazione italiana gestori affitti brevi - al Corriere Della Sera, integrati a quelli di fonte insideairbnb. Secondo il presidente di Aigab e Ceo di Italianway, Marco Celani, questi dati ci mostrano che Milano «ha perso parte del suo potere di attrazione probabilmente perché l’offerta di eventi si è contratta" mentre è cresciuta la competizione tra le grandi città europee sia per quanto riguarda il turismo d’affari sia per il tempo libero.

Milano sempre meno attrattiva come città d'arte

Le persone che arrivano a Milano sono di meno rispetto agli scorsi anni ma soprattutto si fermano meno tempo rispetto al passato e prenotano con meno anticipo. Celani ha sottolineato che il tasso medio di occupazione nel 2023 è stato del 62% e non ha mai superato l’80%. Il picco massimo è stato a settembre con il 76,1% e 4 mesi - gennaio, agosto, novembre e dicembre - sono stati al di sotto del 60%. Sembra chiaro che Milano non riesca a vendersi come una città d’arte a differenza di Roma, Firenze e Venezia che, secondo i dati Aigab, hanno tassi di occupazione degli alloggi più alti e anche prezzi maggiori.

Milano destinazione principale per finanza e moda

Milano è la destinazione principale per gli uomini d’affari e per la finanza e, anche grazie alla moda e al design, riesce a richiamare un turismo alto spendente. La moda però, che comprende le Fashion week e per il resto dell’anno in buona sostanza lo shopping, è però appannaggio di una nicchia mentre il richiamo planetario del design esplode solo nella settimana del salone del Mobile.

I dati rilasciati da Aigab

Secondo Aigab, che si serve della base dati AirDna, gli alloggi per cui risulta almeno un annuncio negli ultimi 12 mesi sono 19.250, e nell’86% dei casi si tratta di interi appartamenti. Se però si restringe il cerchio alle sole unità stabilmente online la quota scende a 8.000 che è meno dell’1% degli immobili residenziali censiti dal catasto. Il 79% degli annunci risulta relativo a bilocali o monolocali, con massimo 2 posti letto. Il 17% dell’offerta è riferita a trilocali con 2 camere da letto, mentre solo il 4% del prodotto offre da 6 posti letto in su. Il prezzo medio è di 153 euro per notte, ma da questa cifra bisogna detrarre le spese di gestione, le imposte e i costi delle pulizie, che possono anche superare i 60 euro per alloggio. Il 38% degli annunci è disponibile solo per meno di 90 notti l’anno. Ci riferiamo a singoli proprietari che promuovono questi immobili solitamente in concomitanza con eventi come fiere e concerti.

La possibile conversione verso contratti medio lunghi

A Milano troviamo famiglie che prendono una settimana di vacanza quando durante il Fuorisalone per lasciare libera casa propria e affittarla. Secondo il presidente di Aigab le spese e imposte portano via il 65% dell’incasso lordo al proprietario che si affida a una gestione professionale. Con il fai da te si spende di meno ma diminuiscono anche i giorni di occupazione degli immobili e quindi bisogna farsi carico dell'accoglienza e della gestione degli ospiti. L’aumento della cedolare secca al 26%, quando si affittano da due a quattro abitazioni, per i contratti di durata inferiore a 30 giorni potrebbe portare a una conversione verso contratti medio lunghi perché sulle locazioni di oltre 30 giorni e con obbligo di registrazione l’aumento della cedolare non si applica.