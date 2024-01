Milano, Calenda: città in difficoltà, Cairo sarebbe buon sindaco

"Credo che Milano sia in una situazione relativamente difficile. Noi abbiamo sostenuto convintamene Sala alle elezioni ma sento molti cittadini oggi oggettivamente più scontenti rispetto al primo mandato". Così il leader di Azione Carlo Calenda a Milano per la presentazione del suo libro "Il Patto. Oltre il trentennio perduto".

L'intervento arriva nel giorno in cui Urbano Cairo, seppure in modo scherzoso, non ha escluso una sua candidatura a palazzo Marino: "Se la domanda è se Cairo potrebbe essere un buon sindaco di Milano io dico sì, io penso che la politica deve essere fatta da persone che sono capaci di gestire, perchè altrimenti non accade nulla e niente funziona. Penso che ci vogliano più manager e anche amministratori. Se questo avverrà non lo so". Calenda ha poi sottolineato che "se Cairo si vuole candidare immagino che lo faccia da solo, è un bravissimo manager e ha fatto un ottimo lavoro ed è uno dei pochi editori puri che ci sono in Italia. Magari si candidasse".