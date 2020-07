Milano cambia ritmo tra aree pedonali, velocità ridotta e tavolini all'aperto

Una vera e propria rivoluzione slow quella in essere a Milano in questa fase 3. Il traffico ha lasciato spazio ai tavolini all'aperto. Il Comune ha deciso di aiutare locali e ristoranti dando la possibilità di occupare il suolo pubblico e così è stato. Camminando per Milano è un fiorire di dehors. Via Volta, via Laghetto e non solo hanno cambiato volto. Certo c'è anche chi non è contento e sottolinea il problema della viabilità e dei parcheggi occupati dai tavolini. In alcune strade la velocità è stata sensibilmente ridotta. Meno auto più persone: una piccola rivoluzione per rispondere al post Covid e dare respiro permettere ai commercianti che si trovano a fronteggiare un calo del fatturato imponente. E c'è anche chi si augura che l'esperimento venga prolungato, che diventi normalità. Il Comune recepirà questa rischiesta? Non resta che aspettare l'autunno per capire se prevarrà la Milano slow o quella fast. Trovare un equilibrio tra i due volti della stessa città non sarà facile.