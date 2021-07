Milano, camion va in fiamme in piazza Cordusio: colonna di fumo



Paura in centro a Milano. Alta colonna di fumo in via Santa Maria Segreta, in zona Cordusio. A originarla un camion che sarebbe andato a fuoco: è successo alle 14.30 in pieno centro. L'autista è riuscito a uscire dal mezzo di trasporto prima che scoppiasse l’incendio. Fiamme molto alte, più di mezz’ora per spegnerle. Assembramenti di curiosi per strada che cercavano di filmare quanto stava accadendo.



(articolo in fase di aggiornamento)