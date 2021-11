Milano: capi rubati in vendita al mercato, denunciate 4 persone

"Questa volta non si è trattato di falsi ‘griffati’ ma di capi originali, rubati e messi in vendita. Grazie all’intervento del Gruppo Operativo Anti Contraffazione della Polizia Locale di Milano sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari più di 2mila capi di abbigliamento da donna, per un valore di oltre 90mila euro", scrive sulla sua pagina FB l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli.

"Erano stati rubati - spiega Granelli - mentre erano in viaggio per l’estero. L’operazione è partita dal controllo di una bancarella in zona Corso XXII Marzo, dove la merce era stata messa in vendita con le etichette originali e i dispositivi antitaccheggio ancora attaccati. Insieme ai due ‘venditori’, cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, sono stati denunciati in concorso per il reato di ricettazione altri due uomini, ritenuti responsabili dell’immissione sul mercato della merce rubata".

"Bene questo intervento: ogni volta che si spezza una filiera – anche piccola – di illegalità, si tutela chi lavora onestamente e nel rispetto delle regole", conclude soddisfatto l'assessore.