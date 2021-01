Milano capitale finanziaria UE? Sala: "Le opportunità ci sono"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha così commentato le parole di Conte su Milano possibile capitale finanziaria europea dopo la Brexit: "sono state ambiziose ma e' giusto essere cosi'. Le opportunita' ci sono e per cui credo che possa essere certamente qualcosa di positivo e auspicabile per Milano". "Ci stiamo lavorando e ci sta lavorando chi governa queste istituzioni - ha aggiunto Sala - noi cercheremo di far si' che Milano sia sempre considerata una citta' attrattiva, dove i servizi funzionano, sufficientemente facile da vivere. Ora tante cose dovranno cambiare, ma certamente non dovremo perdere la costante capacita' di fare funzionare la citta'". Che il 2021 sia l'anno della rinascita e del rilancio di Milano?