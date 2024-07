Milano, casa, Stanzione (CGIL): un fondo di garanzia pubblico privato per risanare le periferie

Stanzione (CGIL): fondo pubblico privato per riqualificare le periferie

Oggi dibattito promosso dalla CGIL sul problema casa. Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro ha risposto alle domande di Affaritaliani.it.

Gli appartamenti popolari sfitti aumentano ma sembra che le risorse per sistemarli siano sempre poche. Che fare?

"Serve un fondo pubblico e su questo il governo non può pensare di cavarsela con pochi milioni di euro scaricando sugli enti locali la responsabilità. Il paese su questo filone di investimento del PNRR si rischia di perdere un’occasione. La proposta che abbiamo fatto - spiega Stanzione - questa mattina può essere una risposta alla ristrutturazione degli alloggi bloccati all’assegnazione".

I quartieri popolari spesso sono al limite della vivibilità, serve una soluzione di sistema ma le amministrazioni locali non sembrano interessate, c'e' una risposta?

"Noi abbiamo fatto una proposta molto concreta in cui le amministrazioni locali possono svolgere un ruolo da protagonisti. Un fondo pubblico privato a garanzia della costruzione di alloggi a proprietà indivisa. Il pubblico fa confluire terreni e immobili non residenziali, individua terreni da rigenerare e i lavoratori possono contribuire attraverso i fondi previdenziali. Un fondo di investimento paziente che libera linee di credito per costruire case a canone calmierato. Si può fare", chiarisce il segretario della CGIL.

Il problema casa per i milanesi passa necessariamente da Aler e MM?

"Bisogna pensare a risposte distinte, l’ERP non è la risposta per le lavoratrici e i lavoratori che vorrebbero venire a lavorare a Milano ma non se lo possono permettere. Sono migliaia i posti di lavoro che rimangono vacanti impoverendo tutto il sistema produttivo di Milano", conclude Stanzione