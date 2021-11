Milano: centinaia di scheletri in marcia in silenzio in centro, ecco perché

Scheletri in marcia per "Milano" di Romeo Castellucci (foto di Alex Majoli, dalla pagina FB di Stefano Boeri)

La marcia silenziosa degli scheletri in centro a Milano

Non è passata inosservata la "marcia silenziosa degli scheletri" a Milano e in effetti l'idea era proprio quella di non passare inosservati. A spiegarne il senso è Stefano Boeri su FB facendo riferimanto a: “Milano” di Romeo Castellucci, Grand Invité 2021-2024 di Triennale Milano. Notte tra il 20 e il 21 novembre 2021.

"Un centinaio di manifestanti silenziosi marcia nella notte, nel centro di Milano. Sono l'umanità del Passato. Testimoni del Passato, hanno deciso di far sentire il loro peso. Questi scheletri non vogliono spaventare o incutere timore né, d’altra parte, divertire. Non vogliono nulla, in effetti", spiega il presidente di Triennale Milano.

Si tratta di una produzione Triennale Milano, in collaborazione con Societas. Movimento: Gloria Dorliguzzo, assistenti al movimento: Andrea Dionisi e Giacomo Garaffoni. Produzione: Caterina Soranzo. Tecnica: Giovanni Cavalcoli.