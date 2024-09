Milano: cerca di saltare la fila al Pronto Soccorso e aggredisce una guardia, arrestato un 22enne

Momenti di tensione all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove un giovane di 22 anni di origine siriana ha cercato di saltare la fila al Pronto Soccorso per farsi rimuovere dei punti di sutura al braccio. L'uomo, senza fissa dimora e in evidente stato di agitazione, ha reagito con violenza all'invito del personale di rispettare l'ordine di attesa o di rivolgersi ad un altro centro. Dopo aver aggredito una guardia giurata con un paio di forbici chirurgiche non appuntite, facendola cadere a terra e colpendola con calci, è stato fermato dagli agenti della Polizia presenti in loco.

L'intervento della Polizia e l'arresto del giovane

Gli agenti del Posto di Polizia dell'ospedale sono intervenuti rapidamente per bloccare l’aggressore, che è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, il 22enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’uomo non è nuovo a episodi del genere: ha precedenti penali ed era già stato arrestato il 12 settembre scorso.