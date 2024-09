Milano città insicura o Milano città che non ha politiche per la sicurezza? Riflessione

Milano città insicura o Milano città che non ha politiche per la sicurezza?

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Parliamo di sicurezza a Milano. La verità è che - nella mia modesta opinione - non dobbiamo parlarne. E' un po' come quello che si sta intossicando perché la casa va a fuoco ma pensa che il problema sia il fumo e non l'incendio. Se la casa va a fuoco non ci si preoccupa del fumo, ma di prendere l'estintore e spegnere le fiamme.

Continuare a parlare di rapine e scippi è fuorviante

Che cosa voglio dire? Che continuare a parlare di Milano per le rapine, gli scippi e tutto il resto è assolutamente fuorviante. Per carità: la cronaca è cronaca e bisogna parlarne sempre, perché questo fanno i giornali. Ma accanto alla giusta attenzione ai singoli casi, bisognerebbe iniziare a ragionare di città. Città. Ragionare di città vuol dire non pensare che esista Milano e un hinterland di Milano, ma una città unica, con quartieri periferici - che siano comuni a sè oppure no è indifferente - che di fatto sono pezzi di Milano. Ogni politica che possa "differenziare" ed escludere le singole zone, per mere questioni amministrative, è assurda.

Bisogna iniziare a pensare che il problema non è il traffico in centro, in corso Buenos Aires o nel Quadrilatero, ma è il mix sociale assente nelle zone più decentrate e lontane dalla ricchezza ma dove i costi sono comunque proibitivi. Quando si parla di sicurezza non bisogna parlare di agenti di polizia, ma di politiche di urbanistica. Di case popolari. Che tendenzialmente ogni paio d'anni e sempre durante la campagna elettorale per le regionali e per le comunali tornano d'attualità e poi boh, si inabissano nel nulla. Situazione sempre uguale a se stessa. Ragionare di sicurezza vuol dire scandalizzarsi perché ci sono le borseggiatrici in metropolitana oppure scandalizzarsi perché non ci sono i tornelli alti dai quali passi solo se hai un biglietto, sennò ti attacchi e magari posti di polizia con qualche uomo in divisa sui treni?

Qualcuno vuol parlare di sicurezza in questa città?

Ragionare di sicurezza vuol dire ragionare di cultura: quanti soldi vengono dati alla Scala e quanti alle mille piccole realtà di periferia che la cultura la portano dove davvero serve e non pensano solo al diletto di chi si può permettere un biglietto al Piermarini? La verità è che chi parla di sicurezza per ogni accoltellamento, rapina, scippo, borseggio non parla di sicurezza, ma parla di cronaca. La domanda è: qualcuno vuol parlare di sicurezza in questa città?