Milano: cliente beve vino con detersivo, indagata la titolare del bar

E' successo l'altro ieri sera quando la donna di 51 anni ha iniziato a sentirsi male nel locale di via Carloni, in zona Lorenteggio e ha fatto intervenire il 118. Nel frattempo il marito ha chiesto conto alla proprietaria del bar che ha ammesso di aver versato il vino da una bottiglia in cui aveva messo il detersivo. Il contenuto e' stato analizzato da una squadra dell'Ats inviata sul posto e i cui esiti preliminari sono stati trasmessi ai medici dell'ospedale San Carlo dove la vittima era stata trasporta. La cinquantunenne ha riportato lesioni alla bocca, alla lingua e all'esofago. La polizia ha sequestrato il locale.