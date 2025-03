Milano Comics Week: dal 13 al 16 marzo una città tutta a fumetti

Milano si prepara a diventare la capitale del fumetto con la prima edizione della Milano Comics Week, il festival diffuso promosso da Feltrinelli Librerie con la direzione artistica di Tito Faraci. L’evento, in programma dal 13 al 16 marzo, porterà in città oltre 60 autori e 25 appuntamenti, trasformando le librerie in veri e propri palcoscenici per appassionati di ogni età.

"Il fumetto, come il rock'n'roll, ha fatto sentire meno strani così tanti ragazzi strani... e almeno un po' straordinari tutti quanti noi", spiega Tito Faraci, sottolineando il valore espressivo e culturale di un linguaggio sempre più centrale nel panorama editoriale. "Durante questo festival, Milano si riempirà di creatività, fantasia, arte, espressività e divertimento. Ci sarà spazio per ogni tipo di fumetto e il pubblico potrà muoversi da una libreria all'altra, trovando storie che rispecchiano i propri gusti, ma anche lasciandosi sorprendere da qualcosa di nuovo. Sarà una grande festa, per tutti”.

Il programma: incontri, live drawing e grandi nomi del fumetto

Gli eventi si svolgeranno nelle librerie Feltrinelli di piazza Piemonte, Sabotino, Gae Aulenti, Pasubio e Buenos Aires, con un palinsesto ricco di talk, firmacopie, sessioni di live drawing, workshop e performance musicali. Tra i protagonisti della Milano Comics Week ci saranno Leo Ortolani, che celebrerà i 35 anni di carriera, Pera Toons, Fraffrog, Giorgio Cavazzano, Silver, Fumettibrutti, Roberto Recchioni, Stefano Disegni, oltre agli autori di culto di Dylan Dog, che dialogheranno con Enrico Brizzi, e quelli di Tex, con la partecipazione speciale di Alessandro Baricco.

Una quattro giorni di cultura pop che promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso l’arte del fumetto, tra celebrazioni, novità editoriali e incontri con i grandi nomi del settore. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO