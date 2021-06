Milano, con Gruppo CAP al parco La Spezia eventi aperti ai cittadini

Ripartire dopo un anno di pandemia nel segno dell’inclusione, della coesione sociale e dell’attenzione all’ambiente. Sabato 12 giugno entra nel vivo il progetto di partecipazione pensato da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, per coinvolgere in attività di rigenerazione urbana e culturale i cittadini che abitano nell’area vicina a via Rimini, dove sta nascendo la nuova sede dell’utility pubblica, un edificio dagli elevati standard di sostenibilità che intende diventare luogo di aggregazione e punto di riferimento per il quartiere, grazie agli ampi spazi che saranno aperti ai milanesi.

L’evento nasce sotto l’egida del Patto di Collaborazione firmato circa un mese fa dall’azienda pubblica, dall’Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano e dal Municipio 6 con l’intenzione di supportare e promuovere il percorso di attività volte a riqualificare il quartiere.

L’appuntamento è alle 15.30 al Parco La Spezia con un programma di eventi e iniziative dedicato ai cittadini di tutte le età, adulti e bambini, giovani e anziani. Si parte con un’installazione artistica partecipata in collaborazione con Serpica Naro. L’idea è di dare vita a un’opera che dia nuovo volto al parco, semplicemente utilizzando piccoli oggetti di uso quotidiano (stoffe e tessuti, bottoni, tappi di bottiglia, etc.).

La sfida alla rigenerazione urbana e culturale continua con un laboratorio teatrale tratto dallo spettacolo “Possiamo salvare il mondo prima di Cena, perché il clima siamo noi”, a cura di Menotti Teatro Filippo Perego. Per gli amanti del verde, ci sono i laboratori di orticultura da balcone in collaborazione con l’associazione Cooperativa Biblioteca e, per i bimbi, non mancheranno le attività di edutainment sul tema dell’acqua e dell’ambiente in collaborazione con la Cooperativa La Lumaca.

Nessun timore in caso di temperature massime: per tutta la giornata sarà presente il Water truck di Gruppo CAP, una casetta dell’acqua su quattro ruote, che per tutta la giornata dispenserà acqua naturale e gasata per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo dell’acqua del rubinetto a km 0, buona e di qualità, nel segno del plastic free.

L’evento di CAP è stato organizzato in sinergia con Super, il festival delle periferie, e con l’associazione di promozione sociale NoiCoop, promossa dal Consorzio Cooperative Lavoratori, che hanno dato vita a partire da settembre 2020 a un vero e proprio percorso di partecipazione e coinvolgimento del quartiere attraverso incontri mirati e poi con l’inasprirsi della pandemia, attraverso interviste online e questionari. Le attività sono inserite all’interno del progetto Baronabilia, che prevede molte altre attività per coinvolgere i cittadini: per tutto il pomeriggio, infatti, il Parco La Spezia sarà animato da iniziative artistiche ludiche e sportive, per favorire la costruzione di un quartiere sempre più inclusivo e partecipato.