Milano: condanna a 7 mesi per Fabrizio Corona per danneggiamento ambulanza

Danneggiamento ambulanza, condanna a 7 mesi per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è stato condannato a 7 mesi di reclusione dal tribunale di Milano per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I fatti risalgono al marzo 2021, quando il tribunale di Sorveglianza aveva deciso che l'ex agente fotografico doveva rientrare in carcere e lui aveva protestato ferendosi alle braccia, urlando contro la polizia e spaccando un vetro dell'ambulanza che era arrivata a prenderlo sotto casa e lo aveva portato in ospedale.

Fabrizio Corona è tornato libero lo scorso settembre

La giudice della decima sezione penale l'ha assolto dall'imputazione di oltraggio agli agenti di polizia e del tentativo di evasione dal reparto psichiatrico dell'ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni successivi. La Procura chiedeva una condanna a un anno di reclusione, mentre la difesa, con l'avvocato Ivano Chiesa. l'assoluzione da tutti i capi d'imputazione. Per Corona e' la prima condanna non ancora definitiva da quando l'ex agente fotografico, presente in aula solo per l'intervento del suo legale, e' tornato libero dopo aver scontato tutto il cumulo pena lo scorso settembre.