Milano, consigli comunali in presenza: ma la maggioranza resta a casa

Nessun consigliere di maggioranza in aula per la seduta del consiglio comunale di ieri. Lo rilevano polemicamente i consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico e di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato: "Da un mese il Consiglio comunale di Milano, non di una cittadina di provincia, ha ripreso la propria attività in presenza - seppur collegati su Teams - e la maggioranza che amministra Milano ha già smesso di venire in aula. È passato il tempo dei selfie acchiappalike e visto il maltempo i colleghi del PD hanno preferito indossare babbucce e pigiamoni in pile e sedersi comodamente sui loro sofà. Del sindaco influencer, ovviamente, non abbiamo più traccia se non per la foto postata sui suoi social mentre posa a bordo del tram dedicato a Carla Fracci. Questa è la considerazione e l'attenzione della maggioranza nei confronti della città piegata dalla crisi economica", ha commentato De Chirico.

"Da lunedì 14 giugno prossimo la Lombardia diventerà, con ogni probabilità, zona bianca. Per questo decade ogni scusa a proseguire con i Consigli Comunali in remoto. Durante la seduta odierna, nessun consigliere della maggioranza era presente. A rappresentarla solo due assessori: Filippo Del Corno e Paolo Limonta. Lunedì, se non si tornerà in presenza, sono pronto a rivolgermi ad altri uffici per tutelare i diritti dei consiglieri. Dal 14 torneremo alla vita ‘normale’, senza coprifuoco e con la possibilità, con i dovuti accorgimenti, di frequentare ristoranti, palestre e altro. Non vedo, quindi, la necessità di continuare con questa farsa della videoconferenza, quando le altre assemblee cittadine e lo stesso Consiglio Regionale si riuniscono in presenza”, ha affermato Riccardo De Corato.