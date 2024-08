Milano, consigliera della Lega Giovanati passa a Forza Italia. Con lei, altri 5 consiglieri di Municipio

Deborah Giovanati, vice capogruppo della Lega e consigliera comunale a Milano, ha deciso di lasciare il partito per aderire a Forza Italia. La sua decisione è seguita da altri cinque consiglieri municipali: Vittorio Tripicchio, capogruppo della Lega nel Municipio 9, e Michela Capobianco, Lorenzo Bruschi e Luigi Colantuoni del Municipio 2. Giovanati ha definito questo cambio di partito un "ritorno a casa", affermando che Forza Italia è la piattaforma ideale per avviare un grande progetto per Milano e il territorio circostante.

Giovanati a Forza Italia: "E' un ritorno a casa"

Giovanati ha spiegato che la decisione è stata concordata con i dirigenti nazionali e locali di Forza Italia. "Per me è un ritorno a casa: Forza Italia è il partito ideale da cui porre le basi per costruire un grande progetto per Milano e per il territorio", ha affermato, annunciando ufficialmente la sua adesione al partito. Giovanati ha sottolineato come Milano rappresenti una città di opportunità e sogni realizzati, ma anche con fragilità da affrontare. E crede che "Forza Italia sia il luogo ideale attraverso il quale poter sviluppare i valori e i principi che hanno ispirato le nostre azioni per il bene comune".

Giovanati: "Verso la rinascita di Milano"

Guardando al futuro, Giovanati ha espresso la necessità di gettare le basi per la rinascita di Milano nei prossimi mesi. Ha descritto questo progetto come ambizioso, con l’obiettivo di lavorare con impegno e determinazione per il bene della città. "Forza Italia è la casa dell'agire e della concretezza. Per questo, il ritorno a casa per me e per il gruppo di persone che ha sempre lavorato con me, sarà ancora più stimolante", ha concluso.