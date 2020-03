Milano, Consiglio a oltranza, approvati bilancio 2020 e fondi per coronavirus

Al termine di un lungo e discusso Consiglio, il Comune di Milano approva il bilancio e stanzia fondi per l'emergenza coronavirus. "Abbiamo approvato il bilancio - scrive il consigliere Angelo Turco (PD) sulla sua pagina Facebook - L’emergenza sanitaria sta colpendo duramente la città di Milano. Come Consiglio Comunale sentiamo l’esigenza di dare una risposta pratica alla crisi del Covid-19 e per questo abbiamo ritirato tutti gli emendamenti e concentrato le risorse disponibili in un “Fondo di Emergenza” di 3 milioni di euro con questi obiettivi: La tutela della sicurezza dei dipendenti comunali e dei cittadini con l’acquisto di dispositivi sanitari o funzionali alla sanificazione degli ambienti pubblici; Interventi a favore degli utenti dei servizi erogati dal Comune in caso di annullata erogazione degli stessi; La dilazione delle scadenze legate a tariffe, concessioni e tributi; Garantire il diritto al salario delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative impegnate sugli appalti nell’ambito dei servizi educativi e culturali del Comune. Poiché le entrate che sono state preventivate saranno certamente inferiori a causa dell’emergenza, il Sindaco ha aperto a forme di collaborazione con l’opposizione per un percorso condiviso verso l’inevitabile assestamento di bilancio, quando questa situazione sarà finalmente alle spalle."

Nel consiglio precedente c'erano state non poche polemiche da parte degli esponenti del centrodestra decisi a non ritirare i 2000 emendamenti presentati e a fare ostruzionismo. Il sindaco Giuseppe Sala lunedi' aveva chiesto che venissero ritirati tutti gli emendamenti al bilancio 2020 in modo da approvarlo rapidamente, per dedicarsi alla gestione della crisi sanitaria e al bilancio straordinario previsto per giugno. "Stiamo discutendo una follia e meno male che siamo a porte chiuse", perche' "fuori c'e' un'emergenza legata alla salute dei cittadini", aveva commentato in merito Basilio Rizzo (Milano in Comune Sinistra e Costituzione). "Andare avanti - continua Rizzo - con una discussione a colpi di emendamenti, che si ha la certezza che non verranno approvati, non corrisponde all'interesse della nostra citta', che in un momento come questo deve essere la nostra priorita'. Qui non si tratta di battaglia politica, e nemmeno di ostruzionismo, che puo' essere una cosa seria".