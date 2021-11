Milano: Corso Vercelli, operaio ferito dopo il cedimento di una scala

Un operaio e' rimasto ferito in un edificio di corso Vercelli per il cedimento di una rampa di scale. L'uomo si stava occupando della manutenzione dell'ascensore. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco, l'operaio e' stato soccorso in codice giallo. Due famiglie sono state evacuate con l'utilizzo dell'autoscala.

L'incidente - riporta Mianews - è avvenuto intorno alle 12.15 in un edificio al civico 54. Dalle informazioni di Areu, si sarebbe verificato il crollo di una porzione di scala interna dell'edificio. L'operaio ferito, 41enne, sarebbe precipitato per due piani riportando un trauma cranico, al torace, alla schiena e alla gamba.