Milano Cortina 2026: al via il progetto Young Reporters

Giovani aspiranti reporter sportivi cercasi. Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha apertola selezione per individuare due ragazze e due ragazzi tra i 18 e i 24 anni da coinvolgere nel programma Young Reporters dell’International Olympic Committee. L’iniziativa consentirà ai profili individuati di vivere i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024(Corea del Sud) da una prospettiva assolutamente esclusiva, seguendo una formazione specialistica sui vari aspetti del giornalismo sportivo e su come coprire eventi importanti come i Giochi Olimpici.

Bianchedi (Milano Cortina 2026): "Prima di una serie di iniziative per i giovani"

“Siamo molto orgogliosi – commenta Diana Bianchedi, Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026 - di poter offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi questa opportunità davvero unica e una legacy concreta fatta di formazione ed esperienza sul campo. Con questo progetto, gli aspiranti Young Reporters potranno formarsi fianco a fianco con alcuni dei più grandi professionisti in ambito Olimpico e scoprire i meccanismi che si celano dietro la narrazione di una grande storia sportiva, anche da un punto di vista fotografico, social e video. Young Reporters è solo la prima di una serie di iniziative che vedranno coinvolti i nostri giovani nella formazione professionale all’interno del meraviglioso mondo dello sport”.

Milano Cortina: il processo di selezione di Young Reporters

Il processo di selezione finale verrà curato dall’International Olympic Committee che, tra i quattro finalisti indicati da Milano Cortina 2026, ne sceglierà due. I vincitori saranno a Gangwon in occasione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (19 gennaio – 1° febbraio 2024). In quell’occasione, a stretto contatto con i rappresentati di IOC, potranno seguire moduli specifici dedicati a scrittura, foto, video, radio e social media. Per candidarsi c’è tempo fino al 31 marzo 2023