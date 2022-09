Milano-Cortina 2026, l'auspicio di Morelli: "Il nuovo ad sia nominato subito"

Per le Olimpiadi "l'auspicio" è che il nome del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 "sia fatto nel piu' breve tempo possibile, e immagino che l'accordo sara' trovato in tempi molto rapidi: e' la necessita'". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture con delega alle Olimpiadi invernali del 2026, Alessandro Morelli, durante un evento in Regione Lombardia dedicato ai Giochi che si terranno sull'asse Milano-Cortina.

Morelli: “Il nuovo Ad avrà un lavoro immane da affrontare”

"Il nuovo Ad - ha aggiunto - avrà un lavoro immane da affrontare" e trovare "un nome condiviso" sarà"un compito che avrà il nuovo governo, ed e' giusto cosi'. Ma e' evidente - ha sottolineato ancora Morelli - che chi dovrà fare il nome sono i rappresentanti regionali". Parlando dei Giochi, Morelli ha poi evidenziato che gli investimenti sulla Lombardia saranno di 6,8 miliardi, i quali "cambieranno il volto della Regione per i prossimi 50 anni - ha concluso - soprattutto nel tratto Milano Valtellina".