Milano-Cortina 2026, Fontana e Terzi incontrano il ministro Giovannini

Milano - "Entro pochi giorni ciascuna delle istituzioni coinvolte nel progetto delle Olimpiadi 'Milano-Cortina 2026' invierà al Ministero l'elenco puntuale delle opere sportive e non sportive con il percorso di finanziamento annuale necessario". Lo comunica, in una nota, Regione Lombardia, relativamente all'incontro avvenuto oggi a Roma tra il governatore Attilio Fontana e dell'assessore regionale Claudia Maria Terzi con il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e il viceministro Alessandro Morelli. All'appuntamento erano presenti anche i rappresentanti della Regione Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni di Milano e Cortina.

"Entro questa settimana - prosegue la Nota della Regione Lombardia - verrà effettuata la verifica del budget necessario per le opere infrastrutturali di accesso ai siti olimpici. La 'società per le infrastrutture' avrà sede a Roma e rappresentanze distaccate in Lombardia e Veneto". "Regione Lombardia - conclude la Nota - ha ribadito la necessità di predisporre un 'gruppo di lavoro' ad hoc 'per le opere' presso Anas e Rfi. Proposta accolta con favore dal ministro. Inoltre, è stata chiesta una semplificazione per l'iter autorizzativo per la realizzazione delle opere".