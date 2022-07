Milano-Cortina 2026, raggiunta intesa su schema ripartizione risorse

E' stata raggiunta l'intesa sullo schema di ripartizione delle risorse, pari a 324 milioni di euro, previste nella legge di Bilancio 2022 per gli interventi infrastrutturali legati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e sulla destinazione di 70 milioni allocati con la legge di Bilancio 2021 nei capitoli del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili (Mims) per ulteriori interventi connessi all'evento di cui beneficera' anche la collettivita'.

Riunione oggi al Mims con Ministro Giovannini

E' quanto emerso dalla riunione della Cabina di Regia sulle infrastrutture per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, che si è svolta oggi al Mims. Presieduta dal Ministro Enrico Giovannini e dal Viceministro Alessandro Morelli, la riunione e' servita per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, che, come evidenziato, proseguono secondo le tempistiche previste.