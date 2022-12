Milano-Cortina, Abodi: "Accelerare scelte"

"C'è certamente l'esigenza di stringere e accelerare nelle scelte definitive, soprattutto nella scelta delle infrastrutture". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della premiazione delle vincitrici del concorso 'Donna Sport-L'atleta più brava a scuola 2021', in corso a MILANO, parlando dello stato dei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Abodi: "Varnier sta lavorando con competenza, conoscenza e impegno"

"Chi sta lavorando, Andrea Varnier -sottolinea Abodi- lo sta facendo da qualche giorno con competenza, conoscenza e impegno, con tutta la struttura guidata dal presidente Malagò. E questo lavoro comune con il Cio servirà proprio a dare una accelerazione alle scelte che verranno fatte".