Milano-Cortina, Abodi: “Domani indichiamo il nuovo ad”

Milano-Cortina, Abodi: “Domani nominiamo il nuovo ad”

"La mia nomina è stata una cosa piacevole, ero già in viaggio verso Milano per Milano-Cortina ma poi c'è stata una inversione di marcia. Credo il nuovo nome per l'ad lo indicheremo domani ma già da dopodomani e comunque entro la fine della settimana deve comprendere le cose da fare". Lo hadichiarato Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, inoccasione di "Sport Industry Talk, scenari internazionali einnovazione nello sport", organizzato da RCS Academy e Corrieredella Sera.

Abodi: "Il nuovo ad? Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina"

"Il nuovo ad? Ho cercato di concentrarmi sull ametodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale - ha aggiunto Abodi - ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi", ha ribadito