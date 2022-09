Milano-Cortina: al via i lavori del villaggio olimpico in Porta Romana

Concluse le bonifiche, iniziano i lavori di scavo nell'area dello Scalo di Porta Romana dedicata al Villaggio Olimpico per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026 di Milano-Cortina. Al fine di rispettare le tempistiche di realizzazione e consegna del villaggio olimpico (31 luglio 2025) - secondo quanto riporta l'Ansa - il Fondo Porta Romana (promosso e gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact) ha presentato al Comune di Milano un apposito titolo per iniziare gli scavi e le opere provvisionali propedeutiche alla realizzazione del Villaggio Olimpico, in attesa del perfezionamento del Permesso di Costruire Convenzionato protocollato il 28 ottobre dello scorso anno.

Milano-Cortina: al via i lavori del villaggio olimpico in Porta Romana

Il Villaggio Olimpico rappresenta il primo tassello del grande progetto di rigenerazione urbana dello Scalo di Porta Romana e riflette lo 'spirito olimpico' di Milano: funzionale a offrire uno spazio primario per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, sara' restituito alla comunita' cittadina attraverso la trasformazione in student housing con oltre 1.400 posti letto. Come previsto dal Masterplan 'Parco Romana', il villaggio sara' posizionato nell'area a sud ovest dello Scalo e garantira' continuita' con le funzioni esistenti e l'equilibrio generale del quartiere.