Milano-Cortina: aumenta l'interesse della rete, sentiment positivo per il 57%

L'interesse della rete per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 sta crescendo in maniera esponenziale, coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti. Il dato emerge da un’analisi delle conversazioni web degli ultimi dodici mesi condotta da SocialCom Italia con l’ausilio della piattaforma Blogmeter. La ricerca, basata sull'analisi di oltre 200.000 fonti web e social, ha rivelato che tra gli argomenti maggiormente discussi dai cittadini ci sono lo sviluppo, le infrastrutture, la sostenibilità e le Paralimpiadi.

"Le Olimpiadi della rete", evento il 13 marzo a Milano

Proprio per approfondire questi temi, e coinvolgere gli stakeholder istituzionali, SocialCom Italia ha organizzato "Le Olimpiadi della rete", evento che sta continuando a raccogliere adesioni e che si terrà il prossimo 13 marzo pressola Galleria d'arte Blindarte di Milano, alle ore 18.30. Durante l’incontro verrà presentata la ricerca messa a punto dal team di analisi di SocialCom Italia. Per l’occasione interverranno il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi(che sarà in videocollegamento); il Ministro del Turismo, Daniela Santanché; il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva. Sarà inoltre presente anche un rappresentante della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Milano Cortina 2026: in rete sentiment positivo per il 57%

Il contributo degli stakeholder istituzionali consentirà di approfondire il dibattito sui temi più importanti emersi dall'analisi delle conversazioni e su come la rete e i social possano aiutare a promuovere l'evento e l'immagine dell'Italia a livello internazionale. Dai dati della ricerca si osserva infatti un sentiment prevalentemente positivo (57%) verso i Giochi, le cui conversazioni a riguardo sono riuscite a generare circa 43 milioni di interazioni, con una media di 3,5 milioni di interazioni al mese.

Paralimpiadi: sentimenti positivo al 96%

Spicca poi il dato relativo alle Paralimpiadi, che occupano il 27% totale delle conversazioni sui Giochi. Segno del grande interesse a riguardo. Anche in questo caso si rileva un sentiment positivo al 96%. Nelle conversazioni prevaleun grande apprezzamento, sotto il punto di vista umano, verso atleti che, pur essendo costretti a vivere situazioni di difficoltà, affrontano le discipline con il massimo impegno e abnegazione.

Olimpiadi: benefici per l'intero sistema Paese

In generale, l’evento sembra essere considerato dagli utenti come una leva per lo sviluppo economico, innovativo e infrastrutturale non solo per i territori coinvolti, ovvero Lombardia e Veneto, ma per l’intero sistema Paese, chebeneficerà di una grande vetrina internazionale per accrescere la propria immagine