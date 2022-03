Milano-Cortina, l'inno è "Fino all'alba" cantata da Arisa

Sanremo 2022, Arisa e Malika Ayane per l’inno dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

Arisa felice, l'inno della Milano-Cortina è "Fino all'alba"

L’Italia ha scelto il nuovo Inno di Milano Cortina 2026. “Fino all’alba” ha ottenuto il 72% dei voti nel contest aperto lo scorso 2 febbraio sul palco del Festival di Sanremo 2022 ed è ora il brano ufficiale che ci accompagnerà sulla strada verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Italiane. L’annuncio è stato dato il 5 marzo su Rai 1 da Amadeus, Ambassador di Milano Cortina 2026, che aveva dato l’inizio ufficiale alle votazioni dal palco dell’Ariston. Il brano vincitore è stato composto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo Musicale la Cittadina e interpretato da Arisa. L’altra canzone in votazione era “Un po’ più in là” di Veronia Gori, Gaetano Chirico, Giovanni Muggeri e Marco Pezzali del CPM Music Institute di Milano, interpretata da Malika Ayane.

Chi ha composto Fino all’alba, l'inno della Milano-Cortina

Il nuovo Inno di Milano Cortina 2026 è stato composto dai ragazzi del Corpo musicale "La Cittadina” di San Pietro Martire di Seveso, nella provincia di Monza e Brianza. Il Corpo musicale “La Cittadina” è nato ben 141 anni fa, nel 1881, dall’iniziativa di un gruppo di giorni appassionati di musica che si finanziava tramite la vendita di cereali e biada e l’aiuto di tutta la comunità. La prima sede della banda fu una stalla, scelta perché abbastanza grande e riscaldata per poter ospitare i musicanti. Sin dalla fondazione, l’attività de “La Cittadina” si basa sulla convinzione del valore sociale e culturale della Musica, e in particolare dell’espressione musicale “popolare” rappresentata dal Corpo bandistico, inteso come “scuola di vita”.