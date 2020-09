Milano-Cortina, la Fondazione cerca il capo della pubblicità

La Fondazione Milano Cortina 2026 a caccia del responsabile della concessionaria pubblicataria per i Giochi olimpici che si terranno tra sei anni. Manca tempo, ma il ruolo è particolarmente delicato perchè dovrà riuscire a convincere gli investitori a scommettere sul progetto e a destinare a budget somme per l'evento. Come racconta oggi Andrea Montanari su MF, Fondazione Milano Cortina si è affidata al cacciatore di teste internazionale Amrop. Si parla di un ingaggio da 500mila euro annui lordi, per un impegno che sarà globale. Sembra essere sfumata l'ipotesi che conduceva a Raimondo Zanaboni, fuoriuscito dopo 14 anni da Rcs Mediagroup ma accasatosi presso Gedi.