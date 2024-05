Milano-Cortina, Majorino (Pd): "L'inchiesta svela un quadro inquietante"

Milano-Cortina, Majorino (Pd): "Inchiesta svela un quadro inquietante"

"L'inchiesta sulla Fondazione Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 svela un quadro inquietante. Le Olimpiadi sono un'occasione imperdibile per Milano e per la Lombardia, ma occorrono la massima trasparenza e correttezza. Il presidente Fontana smetta di non occuparsene: chiederemo una riunione straordinaria del Consiglio regionale lombardo affinché ci forniscano un quadro chiaro circa lo stato delle opere, la situazione della società che deve realizzare le infrastrutture e quella della fondazione, oggetto dell'inchiesta giudiziaria". Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia.